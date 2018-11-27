Beşiktaş'ta kritik maçlar öncesi eksik çok

UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, öğle saatlerinde yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü.

SARPSBORG MAÇINDA 9, DERBİDE 5 EKSİK VAR

Gruptan çıkma şansını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Pepe, Medel, Babel, Gökhan Töre, Enzo Roco ve Gökhan Gönül antrenmanda yer almazken, Adriano ve Lens'in antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştığı öğrenildi.

Sakat olan 6 futbolcuya kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan ve UEFA'ya verilen takım listesinde ismi olmayan Atiba ve Güven Yalçın da eklendiğinde Norveç kafilesinde 9 eksik futbolcunun olması bekleniyor.

Bu 9 futbolcudan Pepe, Babel, Roco, Tolgay Arslan, Gökhan Töre, Galatasaray derbisinde de forma giyemeyecek.

YARIN OSLO'YA HAREKET EDİLECEK

Sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başlayan antrenman pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması ile devam etti. Taktik programının yer aldığı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile İstanbul'daki çalışmalar tamamlandı.

Beşiktaş, yarın saat 11:30'da özel uçakla Oslo'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı stadyumda TSİ 21:30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.