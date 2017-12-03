Beşiktaş'ta Leipzig mesaisi başladı

Siyah-beyazlı ekip, dünkü zorlu derbinin ardından ara vermeden UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 6. ve son haftasındaki Leipzig maçının hazırlıklarına başladı.

ARA VERMEDEN LEİPZİG HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idmanda Galatasaray karşısında forma giyen oyuncular, yenilenmeye dönük çalışmalar gerçekleştirdi. Diğer futbolcular, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk bölümde istasyon koşuları yaptı.

Daha sonra pas, 5'e 2, dar alanda oyun ve kontrol pas uygulamaları yapan siyah-beyazlılar, minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Beşiktaş, Leipzig karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.