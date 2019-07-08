Beşiktaş'ta Lens fazla kilolarıyla dikkat çekti

Beşiktaş yeni sezon çalışmaları kapsamında kamp öncesi oyuncularını sağlık kontrollerinden geçirmeye devam ediyor. Bugün başlayacak çalışmalardan önce Jermain Lens'in fazla kiloları dikkat çekti.

LENS GÖBEKLENDİ

Gösterdiği performans ile taraftarın tepkisini çeken Hollandalı muayeneden geçerken özellikle kardiyo testleri sırasında fiziği ile göze battı. 31 yaşındaki futbolcunun göbeklendiği, fizik avantajını yitirdiği gözlendi.

Sosyal medya hesapları üzerinden Lens'in ub görüntüsü tepkilere neden oldu. Hollandalı kanat geçtiğimiz sezon siyab-beyazlı formayla 37 maça çıkarken 5 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.