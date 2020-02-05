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Beşiktaş'ta Lucescu sesleri

Takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetiminin, sportif direktörlük görevi için Lucescu'yla Romanya'da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Lucescu sesleri
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Beşiktaş'ta değişim rüzgarları esiyor...

Bazı altyapı antrenörlerinin ve scoutların görevine son veren siyah-beyazlı yönetim, futbolun başına Mircea Lucescu'yu getirmeyi planlıyor.

100. yılda Lucescu-Sergen ikilisinin önderliğinde gelen başarıyı tekrarlamak isteyen idareciler, 74 yaşındaki hocayla Romanya'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, Luce'nin düşünmek için süre istediği belirtildi.

Kartal, altyapıdan transferlere kadar birçok konuda yetkiyi, tecrübeli futbol adamına vermeyi düşünüyor.

DAHA ÖNCE 2 DEFA GELMİŞTİ

Daha önce iki farklı dönemde Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ı çalıştıran Rumen teknik adam, anlaşma sağlanırsa 3. defa Türkiye'ye gelmiş olacak.

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