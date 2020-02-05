1 Beşiktaş'ta Lucescu sesleri Takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetiminin, sportif direktörlük görevi için Lucescu'yla Romanya'da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

2 Uğurcan, Galatasaray'ın kapısından döndü Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında konuşan eski hocası Nizamettin Arslan, "Galatasaray'a gitmiş, boyu kısa diyerek almamışlar" dedi.

3 Feghouli geri döndü Geldiğinden beri ligin ilk yarılarında beklentileri karşılayamayan Feghouli, sezonun sonlarına doğru açılıyordu. Cezayirli yıldız, yine aynısını yaptı.

4 Futbolcuların Sergen Yalçın hakkındaki görüşleri Diaby, Karius ve Ljajic, Sergen Yalçın hakkındaki ilk izlenimlerini paylaştı. Diaby genç teknik adam için, "Çok zeki, rakibin zaaflarını iyi tespit ediyor" dedi.

5 Fenerbahçe yönetimi Alper'e izin verdi Kolon kanseri teşhisiyle uzun süredir hastanede yatan babası Mustafa Potuk’un yanından ayrılmak istemeyen Alper Potuk, sezon sonuna kadar futbola ara verdi.

6 Barcelona'da Messi ve Dembele krizi Barcelona'da takım kaptanı Lionel Messi'nin, kulübün Sportif Direktörü Eric Abidal'ı eleştiren açıklamaları ve Fransız futbolcu Ousmane Dembele'nin yeniden sakatlanması, Katalan kulübünü zora soktu.

7 Liverpool, Federasyon Kupası'nda gençleriyle kazandı İngiltere Federasyon Kupası 4. tur eşleşmesinde Shrewsbury Town ile karşılaşan Liverpool, rakibini yenerek bir üst tura çıktı.

8 Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde en yakın rakibini de yendi THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında lider Anadolu Efes, en yakın takipçisi Rus ekibi CSKA Moskova'yı deplasmanda yenerek ligdeki üstünlüğünü pekiştirdi.

9 Trabzonspor, Erzurum BB'yi 5-0 yendi Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, evinde Erzurum BB'yi 5-0 mağlup etti.