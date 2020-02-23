Beşiktaş'ta maç sonunda Boateng'den ilginç görüntü

Süper Lig'de Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Sörloth'un 90+1. dakikada kaydettiği golle birlikte Beşiktaş sahadan 1 puanla ayrılabildi.

HERKES GİTTİ, O KULÜBEDE KALDI

Maçın son düdüğüyle birlikte siyah-beyazlı futbolcular soyunma odasına gitti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Boateng ise, son dakikada gelen beraberlik golünün üzüntüsünü yaşadı ve uzun süre tek başına yedek kulübesinde oturdu.

"FUTBOL ADİL DEĞİL"

Boateng maç sonunda, "Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz, maçın tamamında iyi olan bizdik, oyuna tamamen hükmettik ve tüm maçta takım halinde harika bir performans ortaya koyduk. Futbol bazen böyledir, her zaman adil değildir, bazen küçük detaylar, büyük fark yaratır. Bu akşam da böyle oldu." dedi.

Siyah beyazlı oyuncu ayrıca, "Golü attığım pozisyonda savunma oyuncusundan bir darbe aldım kafama, bir baş dönmesi oldu ama ciddi gözükmüyor." sözlerini kullandı.