Beşiktaş'ta muhalifler Orman'a karşı harekete geçti

Siyah-beyazlı camiada Fikret Orman'ın yönetimini beğenmeyen isimlerin olduğu bir sır değil. Orman ve ekibini bir sonraki seçimde yenmeye kararlı olan muhalifler şimdiden çalışmalara başladı.

AYNI ANDA TWEETLER ATILDI

Dün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf çok konuşuldu. Ahmet Nur Çebi'nin başını çektiği bir grup yaptıkları toplantının ardından beraber çekildikleri bir fotoğrafı paylaştılar. Toplantı ise Adnan Dalgakıran, Mesut Urgancılar, Berkan Gocay, Erdal Torunoğulları ve Umut Şenol yer aldı.

Dikkat çeken bir başka konu ise bu fikir alışverişinin yapıldığı sırada aynı anda atılan tweetler oldu. Erdal Torunoğulları, Mesut Urgancılar ve Adnan Dalgakıran, "Beşiktaş gibi büyük bir camia hiçbir zaman sahipsiz kalmaz, zamanı gelem değişimin önüne hiçbir şey geçemez" şeklinde tweet attı.

Mayıs ayında Beşiktaş'ta yapılan seçimde Fikret Orman yeniden başkan seçilmişti. O dönem Erdal Torunoğulları, Ahmet Nur Çebi'nin bir sonraki seçimde aday olacağını ve kendisinin de yönetimde yer alacağını açıklamıştı.