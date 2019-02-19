Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup idmana katılmadı

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

1 Quaresma derbide oynamak istiyor Beşiktaş Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, taraftarla arasını düzeltmek ve derbide iz bırakmak istiyor. Quaresma'nın Şenol Güneş'ten forma istediği öğrenildi.

2 Fatih Terim, Donk ve Selçuk'tan memnun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa maçında gösterdikleri performanstan memnun kaldığı Selçuk-Donk ikilisini Benfica maçında da sahaya sürecek.

3 Kart iptaline sevinen futbolcunun hazin sonu Çift sarı karttan kırmızı kart gören Remy'yi VAR kararı sonrası soyunma odasından çağıran hakem kartın iptal olduğunu söyledi. Remy buna sevinirken direkt kırmızı kartla tekrar saha dışına gönderildi.

4 F.Bahçe taraftarlarından Zenit maçına yoğun ilgi Fenerbahçe'nin Rusya'da Zenit'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor.

5 FIFA elle oynama kuralını değiştiriyor FIFA elle oynamama kuralında değişikliğe gidiyor. Oldukça kafa karıştıran yeni kurallarda önemli olan elin doğal halinde olup olmaması. Maçın hakemi bu durumu gözeterek karar verecek.

6 Japon basını: F.Bahçe Okazaki'yi almak istiyor Fikret Orman'ın düzenlediği basın toplantısına katılan bir Kyodo News muhabiri, Fenerbahçe'nin Shinji Okazaki'yle ilgilendiği belirtti.

7 Mehmet Demirkol: Transferi Obradovic yapsın Mehmet Demirkol, yaptığı hiçbir transferi tutmayan Comolli'nin kovulması gerektiğini söyledi. Demirkol, "Obradovic 2 saatini futbol takımı için ayırsa faydası olur. Ciddi söylüyorum" dedi.

8 Fikret Orman: TFF Başkanı olmayı düşünmüyorum TFF Başkanlığı ile ilgili bir düşüncesi olmadığını söyleyen Fikret Orman, Şenol Güneş için ise, "İsterse sezon sonunda A Milli Takımın başına geçebilir" dedi.

9 Avrupa'nın en kötü golcüleri listesi Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği İslam Slimani, ortaya koyduğu futbolla kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğrattı. Cezayirli forvet, Avrupa'nın en kötü 2. golcüsü konumunda.