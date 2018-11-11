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Beşiktaş'ta Oğzuhan Özyakup ıslıklandı

Beşiktaş'ın Sivasspor ile karşılaştığı mücadelede siyah-beyazlı takımın kaptanı Oğuzhan Özyakup oyundan alınırken ıslıklandı.

Beşiktaş'ta Oğzuhan Özyakup ıslıklandı
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Beşiktaş'ta Oğzuhan Özyakup ıslıklandı

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Sivasspor'u konuk etti.

Kazanılan 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Oğuzhan Özyakup, eski performansından uzak kalınca taraftarın tepkisini topladı.

TARAFTARLAR ISLIKLADI

Savunmadan çıkarken pas hatası yapan Oğuzhan, rakibin 2. golü bulmasına neden oldu. Kaptanın bu hatasının ardından beşiktaşlı taraftarlar Oğuzhan'ı ıslıklayarak protesto etti.

Sonrasında 56. dakikada yerini Mustafa Pektemek'e bırakan Oğzuhan kenara gelirken de oldukça büyük bir tepkiyle karşılaştı.

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