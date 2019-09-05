Beşiktaş'ta orta saha Elneny'ye emanet

Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde Arsenal'den renklerine bağladığı Mohamed Elneny, orta sahada kontrolü eline almaya hazırlanıyor.
ELNENY'YE ÖZEL GÖREVLER VERİLECEK
Siyah-beyazlıların büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız ismin 4. haftadaki Gazişehir mücadelesinde 11'de sahaya çıkması beklenirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusuna özel görevler vereceği öğrenildi.
5 sezon Arsenal forması giydikten sonra Kara Kartal'a kiralanan Mısırlı oyuncunun 11'in değişmez ismi olması bekleniyor. Geçen sezon Premier Lig'de 8 karşılaşmada 384 dakika sahada kalan oyuncu dışında Diaby'nin de bu maça hazırlandığı gelen haberler arasında.