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Beşiktaş'ta orta saha Elneny'ye emanet

Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde Arsenal'den renklerine bağladığı Mohamed Elneny, orta sahada kontrolü eline almaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ın transfer döneminin son günlerinde Arsenal'den renklerine bağladığı Mohamed Elneny, orta sahada kontrolü eline almaya hazırlanıyor.

ELNENY'YE ÖZEL GÖREVLER VERİLECEK

Siyah-beyazlıların büyük umutlarla kadrosuna kattığı yıldız ismin 4. haftadaki Gazişehir mücadelesinde 11'de sahaya çıkması beklenirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusuna özel görevler vereceği öğrenildi.

 

5 sezon Arsenal forması giydikten sonra Kara Kartal'a kiralanan Mısırlı oyuncunun 11'in değişmez ismi olması bekleniyor. Geçen sezon Premier Lig'de 8 karşılaşmada 384 dakika sahada kalan oyuncu dışında Diaby'nin de bu maça hazırlandığı gelen haberler arasında.

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