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Beşiktaş'ta Pepe-Tosic kadroya alınmadı

Beşiktaş'ta Pepe ve Tosic sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosuna alınmadı. Lisansı çıkan Vida ilk kez forma giyecek.

Beşiktaş'ta Pepe-Tosic kadroya alınmadı
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Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, Antalya'ya götürülmedi.

PEPE-TOSİC YOK

Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında sakatlanan Tosic'in durumları belli oldu. Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadığı Pepe ve Tosic'in yerine Vida - Mitrovic ikilisine görev verecek.

Hırvat stoper Vida'nın dün lisansı çıktı ve oynaması için herhangi bir engel kalmadı. Tecrübeli stoper Antalyaspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

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