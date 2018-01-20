Beşiktaş'ta Pepe-Tosic kadroya alınmadı

Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Pepe ve Tosic, Antalya'ya götürülmedi.

PEPE-TOSİC YOK

Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pepe ve Antalya kampında sakatlanan Tosic'in durumları belli oldu. Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna almadığı Pepe ve Tosic'in yerine Vida - Mitrovic ikilisine görev verecek.

Hırvat stoper Vida'nın dün lisansı çıktı ve oynaması için herhangi bir engel kalmadı. Tecrübeli stoper Antalyaspor karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.