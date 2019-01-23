Beşiktaş'ta Quaresma çıkmazı

Beşiktaş'ta Quaresma krizi devam ediyor.

Ailevi sebeplerden ötürü siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Porto'ya dönmek isteyen Portekizli yıldız, dün yönetimle bir görüşme gerçekleştirdi.

Serdar Adalı'nın da bulunduğu toplantıda siyah-beyazlı idarecilerin, "Bizi yarı yolda bırakma" diyerek Quaresma'yı ikna etmeye çalıştıkları belirtilirken, 35 yaşındaki futbolcunun geri adım atmadığı öğrenildi.

ALACAKLARIMA KARŞILIK BONSERVİSİMİ VERİN

Daha önce 2 kez Beşiktaş'a ihtarname gönderen Portekizli yıldızın, "Alacaklarıma karşılık bonservisimi verin" dediği, yönetimin ise bu öneriye sıcak bakmadığı belirtildi.

Yapılan toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmazken, Quaresma ve yöneticilerin ilerleyen günlerde bir kez daha görüşecekleri ifade edildi.