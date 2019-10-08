Beşiktaş'ta resmi başkan adayı yok

Beşiktaş'ta gözler olağanüstü kongreye çevrildi. Adaylık için 4 isim ön plana çıksa da henüz resmi başvuru yapan yok.

ADALI VE ÇEBİ PERŞEMBEYİ BEKLİYOR

Siyah-beyazlı camiada aday olmasına kesin gözüyle bakılan Serdal Adalı ve Ahmet Nur Çebi'den resmi bir açıklama gelmedi. Son çalışmalarını yapan iki yöneticinin perşembe günü adaylıklarını duyuracağı ifade ediliyor.

Hem Çebi'nin hem de Adalı'nın listelerinin hazır olduğu belirtiliyor.

İSMAİL ÜNAL SON KARARINI VERMEDİ

Daha önce Fikret Orman'la başkanlık yarışı veren İsmail Ünal'ın yeniden aday olması gündemde. Adaylık için gereken 250 imzayı toplayan Ünal'ın resmi başvuru yapıp yapmama konusunda son kararını vermediği öğrenildi. Ünal'ın perşembe gününe kadar başvuruyu tamamlaması gerekiyor.

HÜRSER TEKİNOKTAY İMZA TOPLUYOR

Son seçimde Fikret Orman'a rakip olan ve 1617 oy alan Hürser Tekinoktay, bu seçime de gireceğini açıkladı. Ancak Tekinoktay'ın yeniden aday olabilmesi için 250 imza toplaması gerekiyor.

Hürser Tekinoktay'ın henüz yeterli imzayı toplayamadığı ve çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

13-20 Ekim'de yapılacak olan başkanlık seçimlerine aday olma süresi, perşembe günü saat 17.00'de sona erecek.