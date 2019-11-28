Beşiktaş'ta Ruiz yeniden sakatlandı

Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan'ın "Para önemli değil. Yeter ki Galatasaray'a döneyim" dediği öğrenildi.

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Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi sakatlık raporu

Pazar günü oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi her iki takımda da birçok eksik futbolcu bulunuyor.