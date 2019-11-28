Beşiktaş'ta Ruiz yeniden sakatlandı

5Galatasaray, Lemina'yı takımda tutmak istiyor
Yaz transfer döneminde kiralanan Mario Lemina gösterdiği performansla teknik heyeti kendine hayran bıraktı. Yönetim, oyuncunun gelecek yıl da takımda kalması için harekete geçti.
8Almanların Mesut Özil pişmanlığı
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında konuştu.
1Almanların Mesut Özil pişmanlığı
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanlar tarafından ırkçı saldırıya uğrayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında konuştu.
7Galatasaray, Lemina'yı takımda tutmak istiyor
Yaz transfer döneminde kiralanan Mario Lemina gösterdiği performansla teknik heyeti kendine hayran bıraktı. Yönetim, oyuncunun gelecek yıl da takımda kalması için harekete geçti.