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Beşiktaş'ta Ruiz yeniden sakatlandı

Beşiktaş'ta ayak bileğinde zorlama tespit edilen Victor Ruiz 3-4 hafta forma giyemeyecek.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta Ruiz yeniden sakatlandı

Beşiktaş'ta ayak bileğinde zorlama tespit edilen Victor Ruiz 3-4 hafta forma giyemeyecek.

Detaylar gelecek...

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