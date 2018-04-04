Beşiktaş'ta sakat ve cezalı futbolcular

Beşiktaş'ın peşini şanssızlıklar bırakmıyor...

5 maçlık cezası devam eden Quaresma'nın ardından Atiba, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan da sarı kart görerek Göztepe maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü.

Siyah-beyazlılara kritik mücadele öncesi bir kötü haber de Gökhan Gönül'den geldi.

İDMANA ÇIKMADI

Habertürk'ün haberine göre; Deneyimli sağ bek, dizindeki sakatlık sebebiyle tedavi gördüğü için Salı günü yapılan idmanda yer almadı.

OYNAMASI ZOR

Gökhan'ın Göztepe karşısında oynamasının zor olduğu öğrenilirken, başkan Fikret Orman'ın da izlediği antrenmanda Siyah-Beyazlı futbolcular, taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı

MEDEL KORKUTTU

Siyah-beyazlıların Şilili futbolcusu Gary Medel de antrenmanda sakatlık yaşadı.

Girdiği ikili mücadelede yerde kalan futbolcuya sağlık ekibi müdahale etti. Bir süre yerde kalan Medel, tedavisinin ardından yeniden idmana döndü.