Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman sahalara dönecek

Sakatlık belasıyla uğraşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Karius'tan geldi.
1 ay formasından uzak kalacak olan Alman kaleci, Burak Yılmaz'la birlikte ligin ilk 3-4 haftasını kaçıracak gibi bözüküyor.
EN ERKEN NECİP DÖNECEK
Siyah-beyazlı takımda sahalara en erken dönecek isim ise Necip Uysal. 28 yaşındaki futbolcunun Sivasspor maçını kaçıracağı ancak ligin ikinci haftasına yetişeceği öğrenildi.
İşte sakat futbolcuların tahmini geri dönüş tarihleri:
Burak Yılmaz: 13 Eylül
Karius: 6 Eylül
Roco: 2 Eylül
Atiba: 26 Ağustos
Ljajic: 19 Ağustos
Dorukhan: 19 Ağustos
Medel: 19 Ağustos
Gökhan Gönül: 19 Ağustos
Necip Uysal: 18 Ağustos