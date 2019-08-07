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Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman sahalara dönecek

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakat futbolcuların sayısı 9'a çıktı. Bu isimler arasında en erken sahalara dönecek oyuncu ise Necip Uysal.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman sahalara dönecek
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Sakatlık belasıyla uğraşan Beşiktaş'a bir kötü haber de Karius'tan geldi.

1 ay formasından uzak kalacak olan Alman kaleci, Burak Yılmaz'la birlikte ligin ilk 3-4 haftasını kaçıracak gibi bözüküyor.

EN ERKEN NECİP DÖNECEK

Siyah-beyazlı takımda sahalara en erken dönecek isim ise Necip Uysal. 28 yaşındaki futbolcunun Sivasspor maçını kaçıracağı ancak ligin ikinci haftasına yetişeceği öğrenildi.

İşte sakat futbolcuların tahmini geri dönüş tarihleri:

Burak Yılmaz: 13 Eylül
Karius: 6 Eylül
Roco: 2 Eylül
Atiba: 26 Ağustos
Ljajic: 19 Ağustos
Dorukhan: 19 Ağustos
Medel: 19 Ağustos
Gökhan Gönül: 19 Ağustos
Necip Uysal: 18 Ağustos

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