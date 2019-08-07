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Emre Mor: Galatasaray hayalim nihayet gerçek oldu

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Cengiz Ünder Lille'e de gol attı

1 Yusuf Türk bayrağıyla poz verdi Fransa'nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı, bugün ilk antrenmanına çıktı. Yeni takım arkadaşlarıyla tanışan 22 yaşındaki futbolcu, daha sonra Türk bayrağıyla poz verdi.

2 Hakeme sinirlenen Xavi'nin ayakkabısı uçtu Al Sadd Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Al-Dubail maçında hakemin verdiği karar sonrası çılgına döndü.

3 Beşiktaş'ta sakatlar ne zaman sahalara dönecek Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sakat futbolcuların sayısı 9'a çıktı. Bu isimler arasında en erken sahalara dönecek oyuncu ise Necip Uysal.

4 Başakşehir Giuliano'nun peşinde Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Mossoro'nun eski performansından uzak olması nedeniyle 10 numara bölgesine Guiliano'nun alınmasını istedi.

5 Fenerbahçe'de hedef Kjaer-Zanka ikilisi Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında yapılan savunma hataları yönetimi harekete geçirdi. Sarı-lacivertliler, Kjaer'i milli takımdaki partneri Zanka ile beraber transfer etmeyi düşünüyor.

6 Abdullah Avcı'nın listesindeki 3 forvet Fikret Orman'la bir görüşme yapan Abdullah Avcı, Aboubakar, Miguel Borja ve Bolasie üçlüsünden birinin transfer edilmesini istedi.

7 Galatasaray'la Fenerbahçe'den Ada çıkarması İngiltere'de transfer dönemi yarın saat 17.00'da sona erecek. Fenerbahçe Schneiderlin, Galatasaray ise Bakayoko'nun peşinde.

8 Falcao'nun alacağı ücret Falcao ile her konuda anlaşan Galatasaray yönetimi, Monaco'yu ikna etmeye çalışıyor. Transferin resmiyete döküldüğü gün Kolombiyalı golcünün 5 milyon euro alacağı öğrenildi.

9 Messi'nin Griezmann'a tepkisi sürüyor Griezmann'ı takımda istemeyen Messi, tepkisini açıkça göstermeye devam ediyor. Arjantinli yıldız, kendisine el uzatan Fransız futbolcuyu görmezden geldi.