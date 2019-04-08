Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu. Siyah-beyazlılar, olağan seçimli genel kurul toplantısının 5 Mayıs 10:30'da, çoğunluk sağlanamazsa ise 12 Mayıs Pazar günü aynı saatte yapılacağını duyurdu.
AÇIKLAMA YAPILDI
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 5 Mayıs 2019 Pazar günü saat 10:30'da Akatlar Mah. Yıldırım Oğuz Göker Cad. Gelincik Sok No:1 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs 2019 Pazar günü aynı gün ve saatte aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.