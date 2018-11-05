Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i düşündüren 5 sorun

Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenilerek rakibinin 6 puan gerisine düşen ve zirve yarışında darbe alan Beşiktaş istikrarsız bir görüntü sergilemeye devam ediyor.

SAVUNMANIN FORMSUZLUĞU

İsim isim bakıldığında adeta bir yıldızlar topluluğu olan Beşiktaş savunması bu sezon büyük konsantrasyon sıkıntısı yaşıyor. Başakşehir deplasmanında yenilen golde adam paylaşım hataları dikkat çekti. Bu sezon ligde 14 gol yiyen Beşiktaş, ilk 11 hafta göz önüne alındığında son 6 sezonun en kötü savunma performansını sergiliyor. Pepe-Vida ikilisi de uyumsuz bir görüntü çiziyor.

FORVETTE İSTİKRARSIZLIK

Takımın en golcü isminin stoper Pepe olması aslında sorunu ortaya koyuyor. Negredo'nun gitmesinden sonra elde kalan isimlerden Love 5 gol atmasına karşın istikrarsız performansıyla güven telkin etmiyor. Büyük umutlarla alınan Larin, yarı amatör B36 Torshavn dışında hiçbir takıma gol atamadı. Rize maçında iki gol atan Mustafa Pektemek de henüz Güneş'in istediği seviyede değil.

SAKAT VE CEZALILARIN FAZLALIĞI

Sezon başından bu yana sakatlık ve cezalı oyuncular Şenol Güneş'i kadro kurarken oldukça zorladı. En son Başakşehir maçında Quaresma'nın cezalı olması takımı çok etkiledi. Bir kez daha görüldü ki Q7'siz olmuyor. Sol bek Adriano'nun yeni kurtulduğu sakatlığının yeniden nüksetmesi de kulüpte soğuk duş etkisi yarattı. Medel'in sarı kart cezalısı durumuna düşmesi de buna tuz biber ekti.

GÜNEŞ'İN KENDİNİ YENİLEMEMESİ

Takıma muhteşem iki sezon geçiren teknik direktör Şenol Güneş'in bu sezon taktikleri, kadro seçimleri ve maç içindeki hamleleri eleştiri konusu. Ayrıca tecrübeli teknik adamın sürekli, "İyi oynadık ancak son vuruşlarda yetersiz kaldık" diyerek topu oyuncularına atması yahut zeminden şikayet ederek çok fazla öz eleştiri yapmaması da bir diğer dikkat çeken husus.

DEPLASMANLARDAKİ FORMSUZLUK

Beşiktaş, Erzurumspor'u 3-1 mağlup ettikten sonra çıktığı 5 deplasman maçında da puan kaybetti. Bu sezon 6 deplasman maçında sadece 1 kez kazanabilen siyah beyazlı ekip geçen sezon ki kötü dış saha performansını sürdürüyor. Güneş yönetiminde dış sahadaki başarılı grafiğiyle dikkat çeken Beşiktaş, iki sezondur tam tersi bir performans sergiliyor.