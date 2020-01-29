Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Henry Onyekuru ve Florin Andone de antrenmanda yer aldı.

Sakatlığı sebebiyle sezonu kapatan Luyindama'nın yerine stoper arayan Galatasaray, son olarak Velez Sarsfield'ın deneyimli ismi Lautaro Gianetti'yi gündemine aldı.

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Cleveland, Elazığ ve Malatya'yı unutmadı

Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen insanlar için kampanya başlatan Cedi Osman'a, kulübü de destek oldu. Cavaliers, Wizards ile oynanan maçta depremzedeleri unutmadı.