Beşiktaş'ta Sosa sesleri

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı...

Siyah-beyazlı yönetim, takımdan ayrılması gündemde olan Anderson Talisca'nın yerini tanıdık bir isimle doldurmayı planlıyor.

NTV Spor'un haberine göre; futbol komitesi, Trabzonspor'da forma giyen Jose Sosa için bordo-mavili ekibin kapısını çalacak.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

32 yaşındaki futbolcunun Karadeniz temsilcisi ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak siyah-beyazlılar Trabzonspor'dan ile ayrılması beklenen gelen Sosa'yı yeniden kadrosuna katmayı planlıyor.

YÖNETİM MALİYETİ NEDENİYLE SICAK BAKIYOR

İki kulüp yapacakları görüşmede bonservis bedeli konusunda anlaşmaya çalışacak. Arjantinlinin yüksek yıllık ücreti ve istenilen performansı verememesi Trabzonspor'dan ayrılma olasılığını artırıyor.

Sosa bu sezon bordo-mavili forma ile çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TAN MİLAN'A TRANSFER OLMUŞTU

2014-2016 arasında 2 sezon Beşiktaş’ta oynayan Arjantinli, 78 karşılaşmada 14 gol, 22 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş ’ın 2015-2016 şampiyonluğunda önemli rol oynayan Sosa, bir sonraki sezon 7.5 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan’a transfer oldu. İtalyan ekibinde beklenileni veremeyen 32 yaşındaki oyuncu, bu sezon başında Trabzonspor ile sözleşme imzaladı.

TARAFTAR TEPKİLİ

Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar, Sosa transferine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Sosyal medyada yorum yapan birçok taraftarın, terörü bahane ederek siyah-beyazlı takımdan ayrılan ancak 1 yıl sonra Türkiye'ye geri dönen Arjantinli futbolcunun yeniden transfer edilmesini istediği görüldü.