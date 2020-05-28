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Beşiktaş'ta tüm testler negatif çıktı

12 Haziran'da başlayacak olan Süper Lig maçları öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaşlı futbolcular, bugün koronavirüs testine girdi.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş, bugün yapılan koronavirüs testlerinin ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüp, tüm sonuçların negatif çıktığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.

Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Dr. Tekin Kerem Ülkü"

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