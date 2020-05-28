Beşiktaş'ta tüm testler negatif çıktı

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1 Isla kadro dışı bırakıldı Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Isla, sarı-lacivertlilerin Riva kampına dahil edilmedi. Şilili futbolcu, kalan 8 haftada forma giyemeyecek.

2 Adrian Justinussen, 9 dakikada 3 frikik golü attı Adrian Justinussen, HB Torshavn'ın deplasmanda Argja Boltfelag'ı 5-0 yendiği maçta attığı 3 harika frikik golüyle izleyenleri büyüledi.

3 Fenerbahçe'nin hedefi: Jose Luis Palomino Bu sezon stoper hatalarından çok puan kaybeden Fenerbahçe, defansı sağlama almayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler, Atalanta forması giyen Jose Luis Palomino'nun peşine düştü.

4 Beşiktaş'ta bütçe krizi Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş yönetimi, maaş bütçesini yarı yarıya düşürme kararı aldı. Ancak bu plan, teknik direktör Sergen Yalçın'ı rahatsız etti.

5 Taraftarlar sayesinde sözleşmesini uzattı İskoçya'nın Livingston takımı, 37 yaşındaki kaleci Gary Maley'in geleceğini taraftarlara sordu. Twitter'dan yapılan anket sonucu tecrübeli eldivenin sözleşmesi uzatıldı.

6 Amine'den Mesut Özil'e bayram hediyesi Amine Özil, Ramazan Bayramı'nda eşi Mesut Özil'e üzerinde ay-yıldız desenlerin bulunduğu 200 bin liralık bir tesbih hediye etti.

7 Zulte Waregem, Larin'in bonservisini alıyor Belçika ekibi Zulte Waregem, Cyle Larin'in 2.5 milyon euroluk (18 milyon 681 bin lira) satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.

8 Cenk Tosun: Trabzonspor çok güçlü Beşiktaş'ın eski futbolcusu Cenk Tosun, şampiyonluk yarışının üç takım arasında geçeceğini söyledi. Milli futbolcu, "Benim favorim Trabzonspor" dedi.

9 Rahmi Anıl resmen Trabzonspor'da Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, Rahmi Anıl Başaran'ın, Trabzonspor ile 4 yıllığına anlaştığını açıkladı.