Beşiktaş'ta tüm testler negatif çıktı

Beşiktaş, bugün yapılan koronavirüs testlerinin ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüp, tüm sonuçların negatif çıktığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama:
"27 Mayıs Çarşamba günü; teknik heyetimiz, futbolcularımız ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 tarama testi yapılmıştır.
Yapılan tarama testlerinin tamamı, negatif sonuçlanmıştır. Takımımız önceden planlandığı şekilde antrenman programına devam edecektir. Taraftarımıza ve tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dr. Tekin Kerem Ülkü"