Beşiktaş'ta Tyler Boyd krizi yaşanıyor

Siyah-beyazlılarda Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından başkanlık yarışına kitlenen camiada, bir kriz de Tyler Boyd transferinde yaşandı.
NE BOYD'UN NE KULÜBÜN PARASI ÖDENMİŞ
ABD'li oyuncu için Portekiz ekibine 2.4 milyon euro vermesi gereken Kartal'ın, şu ana kadar herhangi bir ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Kartal'ın ayrıca, Boyd'un da ağustos ve eylül ayı alacaklarını yatırmadığı öğrenildi.
Portekiz kulübü Guiamaraes'in ise ödeme için Beşiktaş yönetiminden açıklama istediği bildirildi.
Siyah-beyazlı formayla ligde 5 maçta oynayan Tyler Boyd, henüz gol ve asistle tanışamadı.