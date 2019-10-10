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Beşiktaş'ta Tyler Boyd krizi yaşanıyor

Beşiktaş'ın, Portekiz ekibi Guiamaraes'den transfer edilen Tyler Boyd için ne kulübüne ne de futbolcuya şu ana kadar herhangi bir ödeme yapmadığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Tyler Boyd krizi yaşanıyor
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Siyah-beyazlılarda Fikret Orman'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından başkanlık yarışına kitlenen camiada, bir kriz de Tyler Boyd transferinde yaşandı.

NE BOYD'UN NE KULÜBÜN PARASI ÖDENMİŞ 

ABD'li oyuncu için Portekiz ekibine 2.4 milyon euro vermesi gereken Kartal'ın, şu ana kadar herhangi bir ödeme yapmadığı ortaya çıktı. Kartal'ın ayrıca, Boyd'un da ağustos ve eylül ayı alacaklarını yatırmadığı öğrenildi.

Portekiz kulübü Guiamaraes'in ise ödeme için Beşiktaş yönetiminden açıklama istediği bildirildi.

Siyah-beyazlı formayla ligde 5 maçta oynayan Tyler Boyd, henüz gol ve asistle tanışamadı.

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