Beşiktaş'ta Tyler Boyd şaşkınlığı

Geçen sezonun devre arasında geldiği Ankaragücü'ndeki futboluyla büyük beğeni toplayarak dikkatleri üzerine çeken Tyler Boyd, Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk isim olmuştu.

Bonservisine 2.4 milyon Euro ödenen ABD'li oyuncu geride kalan maçlarda ortaya koyduğu performansla ne teknik heyeti, ne yönetimi, ne de taraftarı memnun edebildi.

Takıma gol ya da asist katkısı yapamayan Boyd, hayal kırıklığı oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncudan umut kesilmiş değil.

"GOL YA DA ASİSTLE KENDİNE GELECEKTİR"

Teknik heyet, Boyd'la ilgili düşüncesini, "Şut atıyor, fırsatları kolluyor ancak henüz başaramadı. 1 gol ya da asist yapması onu kendine getirecektir" sözleriyle dile getirdi.

Tyler Boyd, Süper Lig'in geride kalan üç haftasında maçlara 11'de başlarken sadece 3-0 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 90 dakika sahada kalabildi. Abdullah Avcı'nın Boyd'u Gazişehir maçında yedek soyundurması bekleniyor.