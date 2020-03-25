Beşiktaş'ta, Utku Yuvakuran gönderiliyor

Önümüzdeki sezon kalesinde değişikliğe gitmeye hazırlanan ve Loris Karius ile de yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta, ikinci kaleci Utku Yuvakuran da gönderilecek.

Bu sezon siyah-beyazlılarda 4 karşılaşmada görev yapan genç kalecinin, gelecek sezonda başka bir takıma kiralık olarak gönderileceği bildirildi.

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON İÇİN 2 YENİ KALECİ

Beşiktaş Yönetimi, bu hamleyle Utku’nun kendisini daha da geliştirebileceğini düşünüyor. Loris Karius’un da ayrılığıyla birlikte siyah-beyazlılar, gelecek döneme 2 yeni kaleciyle başlayacak.