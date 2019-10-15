Beşiktaş'ta Victor Ruiz sakatlandı

Beşiktaş'a, cumartesi günü Ankaragücü ile oynayacağı maç öncesi Victor Ruiz'den kötü haber geldi.

VİCTOR RUİZ 2 HAFTA YOK

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği sakatlıktan dolayı takımını yalnız bırakan deneyimli stoper, bugün yapılan antrenmanda bir kez daha sakatlandı. 2 hafta forma giyemeycek olan Ruiz, hafta sonu oynanacak Ankaragücü maçını kaçıracak.

Ruiz'in yanı sıra Alanyaspor maçında dizi dönen ve ameliyat olan Dorukhan Toköz, yine aynı mücadelede sakatlanan Oğuzhan Özyakup ve N'Koudou da Ankaragücü karşılaşmasında takımdaki yerlerini alamayacaklar.

Ankaragücü deplasmanında, stoperde Vida'nın yanında Necip Uysal görev yapacak.

Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Ljajic, Diaby, Lens, Burak.