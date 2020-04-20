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Beşiktaş'ta Vida indirimi kabul etti

Futbolcularından indirim talep eden Beşiktaş'ta, bu teklife olumlu yanıt veren ilk yabancı oyuncunun Domagoj Vida olduğu öğrenildi.

| Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Vida indirimi kabul etti
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Koronavirüs salgını nedeniyle neredeyse tüm dünyada spor faaliyetleri askıya alınmıştı.

Yaşanan bu durum nedeniyle ekonomik açıdan zor günler geçiren futbol kulüpleri ise oyuncularından maaşlarında indirime gitmelerini talep etti. Beşiktaş'ta teklifi ilk kabul eden Necip Uysal olurken, siyah-beyazlılara bir müjde de Domagoj Vida'dan geldi.

VİDA, İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Beşiktaş'ta yıllık 3 milyon euro kazanan tecrübeli savunmacının, siyah-beyazlı yönetimden gelen indirim çağrısına olumlu dönüş yaptığı öğrenildi.

Hırvat oyuncu, Beşiktaş'ın yabancı futbolcuları arasında maaşını düşüren ilk isim oldu.

88 MAÇ, 8 GOL

2018'in ocak ayından itibaren Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki savunmacı, siyah-beyazlılarda çıktığı 88 karşılaşmada, 8 kez fileleri havalandırdı.

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