Beşiktaş'ta Vida indirimi kabul etti

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Rüştü Reçber: Salgını herkesin ciddiye alması gerekiyor

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Trabzonsporlu Serkan evde yemek yaptı

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Sörloth Norveç usulü taco yemeği yaptı

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Ronaldo antrenmanlarına çocuklarıyla devam ediyor

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Ersun Yanal: Beşiktaş'ın 100. yılı sağlıklı bir sezon değildi

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1 Arda Turan: Ben hep halı sahada oynardım Arad Turan, halı sahada top oynamasıyla ilgili gelen eleştirilere cevap verdi.

2 Şampiyon boksör Türkler sayesinde Müslüman oldu Avusturyalı boksör Wilhelm Ott, karantina sürecinde çok düşündüğünü ve Müslümanlığa geçtiğini açıkladı.

3 FIFA eNations Cup'ta Türkiye'nin rakipleri Türkiye, FIFA'nın 'Stay and Play' sloganıyla organize ettiği FIFA eNations Cup'ta; Romanya, İsrail ve Mısır ile mücadele edecek.

4 Şenol Güneş, Ferdi'yi milli takıma istiyor A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, U16’dan U21’e kadar Hollanda adına oynayan Ferdi Kadıoğlu'nun, Türkiye’yi seçmesi için telkinlerine devam ediyor.

5 Sponsorlar ödemeleri iptal etti Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik anlamda zor zamanlardan geçen futbol kulüplerine bir darbe de sponsorlardan geldi.

6 Dünya yıldızları sağlık çalışanlarını ayakta alkışladı FIFA, koronavirüs salgınına karşı tüm dünyada canla başla çalışan sağlık çalışanları için bir video hazırladı.

7 Ronaldo, karantina kurallarını hiçe saydı Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, yeğeni Alicia Aveiro'nun 21. doğum günü için diğer aile fertleriyle bir araya geldi.

8 Ronaldinho, ev hapsinde canlı yayına bağlandı Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için ev hapsi cezası alan Ronaldinho, ülkesinde yayınlanan bir programa görüntülü olarak katıldı.

9 Abdurrahim Albayrak: Çok acı günler yaşadım Koronavirüsü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, tedavi günlerini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.