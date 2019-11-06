Beşiktaş'ta Vida krizi

Kırmızı Çizgi Fitbol adlı programda yorumculuk yapan Candaş Tolga Işık, Fikret Orman yönetiminin Vida ile yaptığı sözleşme hakkında konuştu.

"GECİKME OLURSA 600 BİN EURO FAZLA ALIRSIN DİYORLAR"

Işık, “Beşiktaş’ta Vida ile ilgili sıkıntılar var. UEFA’dan kağıt alındı fakat Vida sorun çıkarıyor. Vida’da şöyle bir durum varmış. İki önceki ödemesi yine gecikmeli yapılıyor. ‘Yine imza at, bir daha o gecikme olmayacak. Eğer gecikme olursa 600 bin euro fazla alırsın’ deniyor. O da ‘Tamam’ diyor. Hatta söylenen o ki bir de elde karşılıklı imza atılan bir belge var. Vida’nın sonraki ödemesi yine geç yapılıyor. Ondan sonraki ödeme ise şimdiki yönetimin yaptığı bu ödeme. Vida da ‘Bana söz verildi. Ben o parayı istiyorum’ diyor. Bu yönetim de ‘Biz öyle bir söz vermedik. Böyle bir söz de verilemez’ diyor. Bütün anlaşmazlık buradan çıkıyor." dedi.

"HUKUKÇULAR DAVA AÇAR AMA PARA ALAMAZ DEDİ"

Başarılı gazeteci, “Beşiktaş hukukçularına sordum, ‘Dava açar ama böyle bir para alamaz’ dediler. Vida, muhtemelen dava açacaktır. Beşiktaş, o borçsuzluk kağıdını aldı ama Futbol Şubesi tarafı ile oyuncu arasında böyle bir hukuki sıkıntı var. Erdal Torunoğulları ile Emre Kocadağ, bununla uğraşıyor. Vida meselesinin aslı bu. Bu 600 bin euroyu kim, nasıl garanti etti? O kağıtta kimin imzası varsa o da çok büyük bir ayıp. Mide bulandırdı.” ifadelerini kullandı.