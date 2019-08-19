Beşiktaş'ta Vida sakatlandı

Sezon öncesi yapılan kamp çalışmalarında briçok futbolcusu sakatlanan Beşiktaş'a bir kötü haber de Vida'dan geldi.

VİDA'NIN MR'I ÇEKİLECEK

Siyah-beyazlıların bugün gerçekleşen idmanında sakatlanan Vida, MR için hastanaye kaldırıldı. Hırvat savunma oyuncusunun son durumu çekilen MR'ının ardından netleşecek.

Beşiktaş'a sakatlıkları süren diğer isimler ise Burak Yılmaz, Atiba ve Roco. Bu isimlerin sahalara ne zaman döneceği ise henüz belli değil.

Öte yandan Beşiktaş'ta, sezon hazırlıkları başladığından bugüne kadar birçok futbolcu sakatlık sorunları yaşadı.

Kaleci Karius, deneyimli yıldız Ljajic'in yanı sıra Medel, Gökhan Gönül ve Dorukhan dönem dönem sakatlık yüzünden takımlarını yalnız bıraktılar.