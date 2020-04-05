Beşiktaş'ta yabancılara izin çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bir süre önce ligler askıya alınmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta yabancı oyuncular ülkelerine giderek ailelerinin yanında olmak istediklerini yönetime iletse de, siyah-beyazlı yöneticiler bunun bir tatil değil zorunluluk olduğuna vurgu yaparak izin vermemişti.

OYUNCULAR ŞARTLARI KABUL ETTİ, YÖNETİMDEN İZİN ÇIKTI

Ancak geçtiğimiz günlerde TFF'nin, liglerin en iyi ihtimalle haziran ayında başlayacağını belirtmesiyle birlikte yabancı oyuncular isteklerini bir kez daha yinelediler.

Siyah-beyazlı yönetim ise şartlarını kabul etmeleri halinde izin vereceklerini belirtti.

4 OYUNCU GİDİYOR

Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in özel uçaklarla ülkelerine gideceği öğrenilirken, dönüşleri ise mayıs ayının ilk haftası olarak belirlendi.