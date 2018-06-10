Beşiktaş'ta yardımcı antrenör adayları

Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından yardımcı antrenör istemeyen Şenol Güneş, geçtiğimiz sezonu tek geçirmişti.

Yardımcı antrenörlük görevine çok önem veren Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tecrübeli teknik adamı bu konuda nihayet ikna etti.

Güneş'in 'tamam' demesinin ardından çalışmalara başlayan yönetim, ilk olarak Yusuf Şimşek'le görüşüp el sıkışmıştı.

Ancak yabancıların yanı sıra Türk oyuncuların gurbetçilerden oluşuyor olması yönetimi İngilizce bilen bir hocaya yöneltti.

İSPANYOL BASINI GUTİ DEDİ

Yusuf Şimşek'ten şimdilik vazgeçen siyah-beyazlı yönetimin diğer iki adayı ise İlhan Mansız ile Guti.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Real Madrid'in U19 takımının teknik direktörlüğünü yapan Guti, Beşiktaş'ın anlaşmak üzere...

2010-2011 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen İspanyol yıldız, kısa bir süre oynamasına rağmen taraftarların sevgilisi olmayı başarmıştı.





SON ADAY MANSIZ

Siyah-beyazlı yönetimin, Guti'de bir sorun çıkması durumunda İlhan Mansız'a teklif sunacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ın yeni yardımcı antrenörünün kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.



















