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Beşiktaş'ta Yasin Sülün'e yeni görev

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yasin Sülün, siyah-beyazlı kulüpte yeni bir göreve getirildi.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş'ın eski futbolcularından Yasin Sülün, siyah-beyazlı kulüpte futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumlusu oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol akademi gençlik geliştirme programı teknik sorumluluğu görevine, kulübümüze sporcu ve antrenör olarak değerli hizmetlerde bulunmuş Yasin Sülün getirilmiştir. Yasin Sülün'e çalışmalarında başarılar dileriz." denildi.

Daha önce altyapı antrenörlüğü görevini sürdüren Yasin Sülün, şubat ayında görevinden alınmıştı.

İşine bir telefonla son verildiğini söyleyen Sülün, "Ailemden bu şekilde sürülmek istemezdim." ifadelerini kullanmıştı.

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