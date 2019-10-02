Beşiktaş'ta yeni başkanı bekleyen borç

Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminin aldığı olağanüstü kongre kararı sonrası başkanlığa adaylığını koyan isimler yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Orman'ın aday olup olmayacağı henüz netleşmezken, Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı seçim çalışmalarına başladı. Fikret Orman aday olmazsa yarışın bu ikili arasında geçmesi bekleniyor.

FUTBOLCU VE PERSONLE 700 MİLYON LİRA BORÇ

Uzun süredir mali problemlerle uğraşan ve takımda küçülmeye giden siyah-beyazlılarda, yeni seçilecek başkanın maddi yükü ağır olacak.

Mevcut yönetimin, 30 Eylül tarihine kadar futbolcular ve çalışanlara 150 milyon lira ödeme yapması gerekiyordu. Ancak olağanüstü kongre kararı nedeniyle UEFA ile anlaşıldı ve ödemeler ertelendi.

Yeni başkanın önce bu 150 milyon TL'lik borcu, ardından ise yıl sonuna kadar 200 milyon TL'lik borcu ödemesi gerekiyor. Siyah-beyazlı takımın yeni yönetimine ilk etapta 350 milyon lira sıcak para gerekecek.

Beşiktaş, sezon sonuna kadar futbolcu ve teknik heyet başta olmak üzere çalışanlarına toplam 350 milyon lira daha ödeme yapmak zorunda.

Beşiktaş'ın Ekim 2019-Mayıs 2020 döneminde toplam 700 milyon lira ödemesi bulunuyor. Göreve yeni seçilecek yönetimin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni lisans talimatına uymak ve UEFA ile sorun yaşamamak için sportif başarının yanı sıra ek gelir kapılarına ihtiyacı olacak.