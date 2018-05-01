Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda olmayacak isimler

Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düşülmesi taşları yerinden oynattı.
Siyah-beyazlı yönetimin, yaşı ilerleyen ve performansı düşük olan bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor.
ADRİANO ÜLKESİNE DÖNÜYOR
1- Brezilya'ya dönmek için sabırsızlandığını açıklayan Adriano'ya izin verilmesi.
ATİBA'YLA DEVAM EDİLMEYECEK
2- Atiba'ya teşekkür edilip kendisine gelecek sezon devam edilmeyeceğinin söylenmesi.
LENS KESİN OLARAK YOLCU
3- Lens'in menajerinin İstanbul'a davet edilerek kendisine takım bulmasının istenmesi.
NEGREDO ÇİN'E SATILACAK
4- Negredo'nun menajeriyle, Çin'den getireceği teklifleri dinlemeye hazır olunduğu bilgisi verilmesi.
TÖRE DÖN ARTIK
5- Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Gökhan Töre'ye kendisine çeki düzen vermesi emredilmesi.
Öte yandan 34 yaşındaki Quaresma'nın durumu ise Dünya Kupası'nın ardından belli olacak.