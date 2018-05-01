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Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

1 Trabzonspor'da hoca adayları 3'e düştü Sezon sonunda Rıza Çalımbay ile yollarını ayıracak olan Trabzonspor'da Samet Aybaba, Tolunay Kafkas ve Beşiktaş'la yollarını ayıracağı söylenen Şenol Güneş isimleri gündeme geldi.

2 Çinliler Gomis'i istiyor Adı henüz bilinmeyen bir Çin kulübünün, Gomis'e 10, G.Saray'a ise 5 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

3 Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda olmayacak isimler Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başta Lens ve Negredo olmak üzere bazı isimlerle yollar ayrılacak.

4 Messi 1000. golünü attı Kariyeri boyunca 1116 kez sahaya çıkan Lionel Messi, tam 1000 defa rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ayrıca yıldız, bu sezon attığı 32 golle krallıkta da zirvede yer alıyor.

5 Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek Başkan Fikret Orman, Şenol Güneş'in sezon sonunda Beşiktaş'ı ve teknik direktörlüğü bırakacağı yönünde çıkan haberlerin ardından harekete geçti.

6 Beşiktaş'tan Kupa maçı açıklaması Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fikret Orman'ı arayarak Fenerbahçe maçına çıkmaları yönünde baskı yaptığını iddia eden haberleri yalanladı.

7 Fenerbahçe'den TFF'ye fikstür önerisi Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'de ilk 4 sırada yer alan takımların maçlarının aynı gün ve aynı saatte oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu.

8 Burak Yılmaz son maçlarda sahada olacak Trabzonspor'un golcüsü Burak yılmaz, belindeki sakatlığın nüksettiğini ancak bordo-mavili takımın Avrupa iddiası devam ettiği için kalan 3 haftada forma giyeceğini açıkladı.

9 Messi, Mohamed Salah'ı geçti Deportivo maçında hat-trick yapan Lionel Messi, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı geçerek Altın Ayakkabı yarışında ilk sıraya yükseldi.