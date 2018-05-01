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Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda olmayacak isimler

Galatasaray'a yenilerek şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Başta Lens ve Negredo olmak üzere bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda olmayacak isimler
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Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında alınan 2-0'lık yenilgiyle bitime 3 hafta kala şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisine düşülmesi taşları yerinden oynattı.

Siyah-beyazlı yönetimin, yaşı ilerleyen ve performansı düşük olan bazı isimlerle yollarını ayırması bekleniyor.

ADRİANO ÜLKESİNE DÖNÜYOR

1- Brezilya'ya dönmek için sabırsızlandığını açıklayan Adriano'ya izin verilmesi.

ATİBA'YLA DEVAM EDİLMEYECEK

2- Atiba'ya teşekkür edilip kendisine gelecek sezon devam edilmeyeceğinin söylenmesi.

LENS KESİN OLARAK YOLCU

3- Lens'in menajerinin İstanbul'a davet edilerek kendisine takım bulmasının istenmesi.

NEGREDO ÇİN'E SATILACAK

4- Negredo'nun menajeriyle, Çin'den getireceği teklifleri dinlemeye hazır olunduğu bilgisi verilmesi.

TÖRE DÖN ARTIK

5- Sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Gökhan Töre'ye kendisine çeki düzen vermesi emredilmesi.

Öte yandan 34 yaşındaki Quaresma'nın durumu ise Dünya Kupası'nın ardından belli olacak.

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