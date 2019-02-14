Beşiktaş'ta yeni sözleşme dönemi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ekonomik olarak zor günler geçiren siyah-beyazlı ekipte bir dizi önlemler almaya devam ediyor. Bazı oyuncuları satarak maaş yükünü 49 milyon euroya kadar indiren yönetim, bu rakamı 30 milyon euroda sabitlemeyi hedefliyor.

YENİ SÖZLEŞMELERDE BONUS OLMAYACAK

Kulüpleri ekonomik olarak en çok zorlayan durum futbolculara ödenen maç başı veya puan başı ücret, galibiyet, şampiyonluk primleri gibi ekstra giderler.

Özellikle yabancı oyuncuların kontratlarında birçok konuda farklı bonuslar yer alıyor. Başkan Orman, yeni transferlerde ve sözleşme uzatılacak futbolcuların kontratlarında bu bonusların hepsini kaldıracak. Siyah-beyazlı yönetim bu yolla en az 10 milyon euroyu daha kasada tutmayı planlıyor.

Ayrıca siyah-beyazlı ekip gençleştirme politikası kapsamında yüksek maaşlı yıldızlar yerine maliyeti düşük, gelecek vadeden isimlerin kadroya katılması için çalışmalara ağırlık verecek.

Bazı futbolcuların bonus anlaşmaları:

ADRIANO: Sözleşmesinde 'Beşiktaş Devler Ligi'ne kalırsa Barcelona'ya 1.7 milyon Euro bonus ödenir' maddesi yer alıyordu.

LENS: 25 ve üstü her maçta 100 bin euro. 35 ve üstü maç sayılarında ilaveten 50 bin euro.

Lens ve Adriano gibi hemen hemen her futbolcunun kontratında maç başı veya puan başı ücret, galibiyet primi, şampiyonluk bonusu gibi ekstra maddeler yer alıyor.