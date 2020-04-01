Beşiktaş'ta yeni sözleşmeler için üst limit belirlendi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hemen hemen bütün kulüpler oyuncu maaşlarında indirime giderken, Beşiktaş da boş durmadı.

Beşiktaşlı yöneticiler, kulüplerin en büyük yükü olan oyuncu maaşları ile ilgili çok önemli bir karar aldı.

YILLIK TAVAN ÜCRET 1 MİLYON EURO OLACAK

Bundan sonra yapılacak sözleşmelerde, yılık tavan ücretin 1 milyon euro olması kararlaştırıldı.

Siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve maaşları 1 milyon 750 bin euro olan Gökhan Gönül ile Caner Erkin'in ücretlerini 1 milyon euroya indirecek.

MAAŞ İNDİRİMİNİ KABUL ETMEYENLERLE YOLLAR AYRILACAK

Yüksek bonservis ve maaş bütçeli transferler yapmayı düşünmeyen Beşiktaş'ta yönetim, sözleşmesi devam eden oyuncularından da maaşlarında indirime gitmelerini isteyecek.

Aksi takdirde, maaşlarında indirime gitmeyen ve ücretleri yüksek olan oyuncularla da yollar ayrılacak.