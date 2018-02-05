Beşiktaş'ta yeni transferler Şampiyonlar Ligi kadrosunda

Beşiktaş'ta Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçları öncesinde kadro güncellemesi yapıldı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Beşiktaş'ta yeni transferler Domagoj Vida, Vagner Love ve Cyle Larin, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, UEFA'nın 2. tur için izin verdiği 3 oyuncu ekleme hakkını kullandı ve yeni transferlerini kadroya dahil etti. Beşiktaş'ta takımdan ayrılam Mitrovic, Cenk Tosun ve Orkan Çınar, yeni listede yer almadı. Grup aşamasında da kadroda yer almayan Boyko ve Aras Özbiliz de, yine kadroya eklenmedi.

Beşiktaş, Bayern Münih ile 20 Şubat'ta Almanya'da, 14 Mart'ta ise İstanbul'da rövanşta karşılaşacak.