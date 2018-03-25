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Beşiktaş'ta yeniler eskileri arattı

Beşiktaş bu sezon gol yollarında santraforlardan istediği verimi alamadı. Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Cenk Tosun'la, Negredo ve Vagner Love 26 maçta 15 gollük katkı yapabildi.

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Siyah-beyazlı ekibin santrforları, bu performanslarıyla önceki 3 sezonun gerisinde kaldı. Beşiktaş'ta devre arasında İngiltere'nin Everton takımına transfer olan Cenk Tosun, ilk yarıda 8 kez fileleri havalandırdı. Sezon başında kadroya dahil edilen Alvaro Negredo, 5 defa gol sevinci yaşadı. Cenk'in ayrılmasının ardından transfer edilen Vagner Love ise siyah-beyazlı formayla şu ana dek 2 gol atabildi.

Beşiktaş'ta bu sezon sadece 3 lig maçında şans bulabilen Mustafa Pektemek ise ligde topu ağlara gönderemedi. Beşiktaş'ta bu sezon santrforların verimi, özellikle Cenk Tosun'un ayrılmasıyla düştü. Siyah-beyazlı ekip, Cenk Tosun sonrası ligin ikinci yarısındaki 9 karşılaşmada Vagner Love (2) ve Negredo (1) ile 3 gol bulabildi.

GEÇEN SEZON 24 GOL ATTILAR

Siyah-beyazlı ekipte, geçen sezon santrforlar 26 lig maçında 24 gol bulmayı bildi. Beşiktaş'ta 2016-2107 sezonunda kadroda yer alan santrforlardan Cenk Tosun, 26 haftalık bölümde 16 gol atarak dikkati çekti. Porto'dan kiralanan Vincent Aboubakar 6 ve Ömer Şişmanoğlu da 2 kez fileleri havalandırdı.

EN VERİMLİ DÖNEMLERİ 2015-2016'DA OLDU

Beşiktaş'ın santrforları, 26. haftalar dikkate alındığında en verimli dönemi 2015-2016'da yaşadı. Söz konusu sezonda oynama şansı bulan Mario Gomez ile Cenk Tosun, toplam 25 gollük katkı yaptı. Gomez, 19 kez gol sevinci yaşarken, Cenk Tosun 6 gol kaydetti.

2014-2015'TE 20 GOL ATTILAR

Geride kalan 3 sezonda transfer ettiği golcülerden verim alan Beşiktaş, 2014-2015 sezonunda kadroda yer alan santrforlardan da yararlanmasını bildi. Siyah-beyazlı ekipte, özellikle Demba Ba 2014-2015'teki performansıyla ön plana çıktı. Şu an Göztepe'nin kadrosunda yer alan Demba Ba, 2014-2015'te Beşiktaş formasıyla 26 haftalık bölümde 15 kez fileleri havalandırdı. Diğer santrforlardan Cenk Tosun 3, Mustafa Pektemek ise 2 gol attı. Siyah-beyazlı ekip, bu üç isimle 20 gol buldu.

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