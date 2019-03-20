Beşiktaş'ta yerlilerden hücuma büyük katkı

Spor Toto Süper Lig'de ilk iki için mücadele veren Beşiktaş, ligin ikinci yarısında yerli oyuncularının katkısıyla hücumda etkili oldu.

Beşiktaş'ın ligin ilk yarısında yaptığı maçlarda yabancı oyuncular hücumda daha iyi performans gösterirken, sezonun ikinci bölümünde yerliler gol yollarında öne çıktı.

Süper Lig'in ikinci devresindeki 9 maçta 23 gol atan siyah-beyazlı ekip, yerli isimlerle daha çok sonuca gitti. Türk oyuncular, söz konusu gollerin 12'sini atarken, yabancı futbolcular 10 golde kaldı. Beşiktaş'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Beşiktaş'ta sezonun ikinci bölümünde Burak Yılmaz 6 golle en etkili isim olurken, Dorukhan Toköz 3, Gökhan Gönül 2 ve Caner Erkin bir kez fileleri havalandırdı.

İlk yarıyı şimdiden geçtiler

Siyah-beyazlı ekibin yerli oyuncuları, gol sayısında şimdiden ilk yarıyı geride bıraktı.

Beşiktaş, birinci devredeki 17 maçta 28 gol kaydederken, Türk isimler 9 kez gol sevinci yaşayabildi.

Siyah-beyazlılarda söz konusu bölümde Mustafa Pektemek 5, Güven Yalçın 2, Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özyakup birer gol attı.

Burak Yılmaz etkisi

Beşiktaş'ta yerli oyuncuların hücumdaki katkısını artıran etken Burak Yılmaz oldu.

Ara transfer döneminde kadroya dahil edilen deneyimli oyuncu, 6 golle takımının ikinci yarıdaki en golcü ismi olarak öne çıktı.

Gol atan yabancılar ayrıldı

Siyah-beyazlı ekipte Süper Lig'in ilk yarısında skora daha çok katkı yapan Ryan Babel, Vagner Love ve Pepe, ikinci devre öncesinde takımdan ayrıldı.

Beşiktaş'ın ilk yarıdaki 28 golünün 18'ini yabancı oyuncular kaydetti. Siyah-beyazlıların bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Ryan Babel, Beşiktaş'ta bu sezon 4 gol atarken, Vagner Love ile Pepe üçer kez fileleri havalandırmıştı.