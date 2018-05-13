Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, camia olarak her zaman net bir duruş sergilediklerini söyledi.

BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kulübün 2017 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında sportif ve organizasyon çalışmalarıyla ilgili üyelere bilgi veren Orman, "Ya siyah olduk ya beyaz. Net olduk. Beşiktaş hiçbir zaman gücü yetenin kulübü olmadı, Hakkı Yetenlerin kulübü olmuştur. Bize kimsenin gücü yetmez." dedi.

DEMİÖREN İÇİN İHRAÇ TALEBİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile federasyonda yöneticilik yapan Hüsnü Güreli, Mete Düren, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç ve Erhan Kamışlı'nın Beşiktaş üyeliğinden ihracı yönünde 500 imzayla hazırlanan önerge, kongre divan başkanlığına verildi.

Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören için ihraç talebi - İZLE



Divan başkanlığı önergeyi yönetim kuruluna verecek. Talebin geçerli sayılması halinde bu 6 isim için disiplin sevki gerçekleşecek. Oylama ve karar ise bir sonraki genel kurulda yapılacak.

Divan başkanlığı, önergenin kulüp yönetim kuruluna aktarılacağını bildirdi. Bu konu hakkında görüşmeler yapılırken, toplantıya katılan üyeler "İhraç etsene, ihraç etsene, Demirören'i ihraç etsene" şeklinde tezahürat yaparak ellerindeki kırmızı kartları gösterdi.