Beşiktaş'tan 11 sayılık fark

81,545 kez izlendi

11,428 kez izlendi

Kadro dışı olan Ozan Tufan Samandıra'da çalışıyor

35,872 kez izlendi

Fatih Terim'den Serdar Aziz ve Eren açıklaması

210,177 kez izlendi

46,240 kez izlendi

17,801 kez izlendi

1,332 kez izlendi

5,112 kez izlendi

47,955 kez izlendi

10,441 kez izlendi

1 Abdullah Avcı'dan şampiyonluk iddiası Lider Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, bu sezon şampiyon olacaklarını ifade etti.

2 Abdülkadir Ömür: Avrupa'da oynamak isterim Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili ekipten onay çıkması durumunda Avrupa'ya transfer olabileceğini söyledi.

3 Karius: Tanımadığım kadınlarla adımı yazıyorlar Beşiktaş'ın Alman kalecisi Karius, Türk basınında tanımadığın kadınlarla ilişkisi olduğuna dair yalan haberler yazıldığını ifade etti.

4 Emenike başından aşağı para attırdı Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emenike, ülkesi Nijerya'da yaptırdığı yeni evinde bir parti düzenledi. Partide arkadaşları Emenike'nin üzerine para saçtı.

5 Isimat Mirin İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat Mirin, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrolünden geçen Mirin, akşam saatlerinde Antalya kampına katılacak

6 Fikret Orman Beşiktaş'ı Türkiye'ye benzetti Beşiktaş'ın kamp yaptığı Antalya'da bir konuşma yapan Fikret Orman, "Türkiye ile Beşiktaş birbirine benziyor. Başarılı oldukça aşağı çekmeye çalışanlar oluyor" dedi.

7 Diego Reyes'in hedefi Amerika Fenerbahçe'nin sezon başında serbest transfer olarak kadrosuna kattığı Diego Reyes, Amerika'ya gitmek istiyor.

8 Tolgay'a karşılık Ljajic alınacak Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye transfer olmak istiyor. Ancak siyah-beyazlı ekip Tolgay'ı Torino'ya vererek Ljajic'in bonservisini almanın planlarını yapıyor.

9 Ali Koç, İngiltere'den 120 milyon euro kaynak buldu Ali Koç, Fenerbahçe'yi içinde bulunduğu ekonomik zorluktan çıkarmak için bir İngiliz şirketinden 120 milyon euro kredi aldı.