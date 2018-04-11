Beşiktaş'tan Altınordu'ya misilleme

Beşiktaş ile Altınordu arasında İzmir U12 CUP yaşanan olayın ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.

İzmir U12 CUP'ta Altınordu Kulübü, yaşanan bir sakatlığın ardından Beşiktaş'tan fizik olarak iri futbolcuları oynatmasına izin vermemiş, bunun üzerine siyah-beyazlılar turnuvadan çekilmişti.

Yaşanan bu olayın İzmir U12 CUP'ta yaşanan olayın ardından Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Altınordu ile ilişkilerini gözden geçireceklerini açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ DAVETİ GERİ ÇEKTİ

Ve Beşiktaş cephesinden gelen bilgilere göre siyah-beyazlı kulüp önümüzdeki günlerde düzenleyeceği U10 Mete Bozkurt Dostluk turnuvası için Altınordu'ya yaptığı daveti geri çektiği öğrenildi.

Geçen yıl ilki yapılan bu turnuvada Beşiktaş ile Altınordu'nun U10 takımları finale kalmış ve Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.