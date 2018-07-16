Beşiktaş'tan Babel'e 3 milyon euroluk yeni sözleşme

1 Aykut Kocaman'ın Fransa yorumu Aykut Kocaman, Fenerbahçe'ye oynattığı ve çok fazla eleştirilen oyun sistemiyle Fransa'nın dünya şampiyonu olduğunu söyledi.

2 Kupanın en iyi ve en kötüleri 2018 Dünya Kupası Fransa'nın zaferiyle sona erdi. Kupada performanslarıyla ön plana çıkıp takımlarını başarıya taşıyanlar gibi hayal kırıklığı yaratan yıldızlar da vardı.

3 Ronaldo Torino'da Real Madrid'den Juventus'a transfer olan Ronaldo, imza için Torino'ya geldi. Portekizli yıldızı onlarca Juventuslu taraftar karşıladı.

4 Fenerbahçe'nin gündemindeki Hollandalı stoper Fenerbahçe, Feyenoord'un 23 yaşındaki stoperi Sven van Beek'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

5 Cüneyt Çakır'ın önünde iki seçenek var 2018 Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen Cüneyt Çakır, Türkiye'ye döndü. Tecrübeli hakem ya Süper Lig'de devam edecek ya da Çin'e gidip yılda 5 milyon dolar kazanacak.

6 Emre Akbaba, Alanyaspor'dan ayrılıyor Mesut Bakkal, transferin gözde ismi Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılacağını açıkladı. Milli futbolcu Galatasaray'a gitmek istiyor.

7 Rusya'nın Dünya Kupası'ndan kazancı 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, Fransa'nın şampiyon olduğu turnuva sonunda yaklaşık 18 milyar dolar gelir elde etti.

8 Vida gözyaşlarını tutamadı Dünya Kupası'nı Fransa'ya kaptıran Hırvatistan'da tecrübeli stoper Domagoj Vida, karşılaşmanın ardından hüngür hüngür ağladı.

9 Fenerbahçeli öğrenciler kombine kuyruğunda Sarı-lacivertli kulübün, futbol takımının iç saha maçları için yarın sabah sadece öğrencilere sunacağı sınırlı sayıdaki kombine alımı için Ülker Stadı'nın önünde şimdiden uzun kuyruklar oluştu.