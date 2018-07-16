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Beşiktaş'tan Babel'e 3 milyon euroluk yeni sözleşme

Beşiktaş yönetimi, adı Flamengo ile anılan Babel'in maaşına zam yapmaya karar verdi.

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Beşiktaş'tan Babel'e 3 milyon euroluk yeni sözleşme

Beşiktaş, Ryan Babel’i 3 yıl daha kadrosunda tutmak için girişimlere başladı.

Hollandalı futbolcu ile görüşen yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Babel’e 3 yıllık yeni kontrat teklifini sundu.

3 MİLYON EURO

2021’de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre Hollandalı yıllık 3 milyon Euro ücret alacak. 31 yaşındaki oyuncu mevcut anlaşması karşılığında yıllık 2.1 milyon euro kazanıyor. Babel teklife yanıtını kısa süre içinde yönetime iletecek.

23 GOL 11 ASİST

Bir süre önce Flamengo’nun talip olduğu Hollandalı futbolcu, kulüplerin anlaşma aşamasına gelmesine rağmen siyah beyazlı takımda kalmayı tercih etmişti.

Babel, Beşiktaş’ta çıktığı 70 maçta 23 gol attı, 11 asist yaptı.

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