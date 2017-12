Beşiktaş'tan Bayern'e Werner'li cevap

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih cephesi kuradan memnun. Temsilcimizle eşleştikten sonra sosyal medyadan gönderme yapan Bayern'e Beşiktaş'tan kapak gibi cevap geldi.

"COME TO BEŞİKTAŞ" GÖNDERMESİ

Beşiktaş’ın "Come to Beşiktaş (Beşiktaş’a Gel)" söylemine gönderme vardı. Münih ekibi, Lewandowski’nin elinde telefonla "We’re coming to Beşiktaş (Beşiktaş’a geliyoruz)" yazılı bir görseli paylaştı.

BEŞİKTAŞ'TAN WERNER'Lİ GÖNDERME,

Alman ekibinin göndermesine ise Beşiktaş'tan yanıt gecikmedi. Bayern Münih'in tweetinin altına Leipzigli Timo Werner'in Beşiktaş Park'ta oynanan maçı tribünlerde çıkan sesten dolayı yarıda bırakmasıyla cevap verdi.

Werner'in fotoğrafını paylaşan Beşiktaş, 'Bizi Timo Werner'e sorun' şeklinde yanıtladı.