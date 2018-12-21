Ensonhaber.com'a dön

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş kulübü, basında çıkan Burak Yılmaz haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yorum Yap

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz açıklaması

Beşiktaş, Trabzonspor'da kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın transfer edileceği haberler hakkında resmi internet sitesinden açıklamada bulundu.

GERÇEĞİ YANSITMAMAKTIR

Burak Yılmaz haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirten Beşiktaş, şu açıklamayı yaptı;

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Burak Yılmaz'ın kulübümüz ile görüştüğü ve kendisiyle anlaşıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Ara transfer dönemi henüz başlamamakla birlikte; geçtiğimiz transfer sezonundan bu yana Burak Yılmaz'ın kulübümüze transferi konusunda kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM