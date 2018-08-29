Beşiktaş'tan Burak Yılmaz atağı

Beşiktaş, transfer dönemin kapanmasına 2 gün kala, Burak Yılmaz için atağa geçti. Daha önce de sık sık siyah-beyazlıların gündeminde gelen Burak Yılmaz, bir kez daha transfer için masada.

BONSERVİS BEDELİNDE ANLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

NTVSpor'un haberine göre tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlı yönetim, Trabzonspor ile anlaşmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ TAKAS ÖNERİSİNDE BULUNDU

İki kulüp, bonservis bedeli için uzlaşmaya sağlamaya çalışırken, siyah beyazlılar oyuncu takası önerisinde de bulundu.

ANLAŞMA SAĞLANIRSA KISA SÜREDE KADROYA ALINACAK

Anlaşma sağlanması halinde Burak Yılmaz transfer döneminin kapanmasına kısa süre kala Beşiktaş kadrosuna dahil olacak.