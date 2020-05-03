Beşiktaş'tan dönüş talimatı geldi

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını, ülkemizdeki etkisini de göstermeye başlayınca ligler askıya alınmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından Beşiktaş'ta yabancı oyunculardan Boateng, Ljajic, Victor Ruiz ve Lens ülkelerine dönmüştü.

Siyah-beyazlı yönetim, bir süredir ülkelerinde olan oyuncularına Türkiye'ye dönüş talimatını verdi.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

Ailesiyle birlikte yaklaşık 1 ay önce Milano’ya giden Boateng’in Türkiye’ye yarın döneceği öğrenildi. Victor Ruiz, Ljajic ve Lens’in de dönüş hazırlıklarına başladıkları ve önümüzdeki hafta özel jetle İstanbul’a gelmeye çalıştıkları aktarıldı.

Ancak siyah-beyazlı futbolcular dönüşlerinin ardından direkt olarak takıma katılamayacak. 14 gün boyunca bir kamu kuruluşunda zorunlu karantina sürecinden geçecek olan siyah-beyazlı oyuncular, bu dönemin ardından kendi evlerine geçip, takımla birlikte antrenmanlara başlayabilecek.