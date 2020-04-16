Beşiktaş'tan Dorukhan açıklaması: Bize ulaşan evrak yok

Beşiktaş ile mevcut sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün, siyah-beyazlı takımla bulunan sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek, kulübe bu durumu faksla bildirdiği öne sürülmüştü.

Beşiktaş'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

''KULÜBÜMÜZE ULAŞMIŞ HERHANGİ BİR EVRAK BULUNMAMAKTADIR''

Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

''Futbolcumuz Dorukhan Toköz’ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir.

Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır.

Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir.''

KULÜP AÇIKLAMASINI PAYLAŞTI

Öte yandan Dorukhan Toköz ise kişisel Instagram hesabından bir açıklamada bulunarak, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Toköz, ''Hakkımda çıkan haberler her zaman olduğu gibi 'yalan' lütfen itibar etmeyin. Futbolun oynanmadığı ve böylesi zor bir dönemden geçerken tek hedef olmam ne yazık ki üzücü. Böyle saçma ve yalan konularla gündeme gelmek en son isteyeceğim şey. Temennim, sadece futbol oynayarak gündeme gelmektir'' ifadelerini kullandı.