Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e menajer resti

Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan bir açıklama yaparak siyah-beyazlı kulüp ile gerçekleşen görüşmelerde anlaşmaya varamadıklarını belirtmişti.

Görüşme sırasında ortak bir nokta bulamadıkları nedeniyle kendilerine yazılı bir teklifle gelmesini istediği Beşiktaş Yönetimi'nden ise yazılı teklifin ellerine ulaşmadığı da bildirilmişti.

SOSYAL MEDYA MESAJLARI GÜNDEME GELDİ

Öte yandan menajer Necdet Ergezen'in, önceki yıllara ait bazı sosyal medya paylaşımlarında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye hakaret içerikli mesajlar yazdığı ortaya çıktı.

''MENAJERİNİ DEĞİŞTİRMEZSEN, YENİ SÖZLEŞME YOK''

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Beşiktaş Yönetimi, 23 yaşındaki oyuncuya rest çekti.

Siyah-beyazlılar, menajeriyle yolları ayırmaması halinde Dorukhan Toköz ile yeni sözleşmeye imza atmayacaklarını belirtti.

Toköz'ün ise, ''Bir menajerlik şirketiyle anlaşmam var. Bu kişiyle direkt bağımız yok. O, şirketin bir çalışanı. Şirkete gereken uyarıyı yapacağız ve o menajerle doğrudan bir bağlantımız kalmayacak.'' savunmasını yaptığı öğrenildi.