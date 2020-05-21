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Beşiktaş drone çekimi yapanlara tesisleri yasakladı

Beşiktaş Kulübü, basına kapalı olan antrenmanının drone ile izinsiz çekilmesinin ardından açıklama yaparak; kişilerin süresiz olarak tesislere alınmayacağını belirtti.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş Kulübü tarafınfan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdiğimiz antrenman, iznimiz ve bilgimiz olmadan drone (uçangöz) kamera ile görüntülenmiş ve medyaya servis edilmiştir.

Söz konusu görüntüyü kaydedip yayınlayarak basın meslek ilkelerini hiçe sayan kurum ve kişilere, basına açık gerçekleşecek antrenmanlarda süresiz olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giriş yasağı getirildiğini ve BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mahremiyetin korunması amacıyla her türlü teknolojik ve hukuki tedbirin alınacağını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."


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