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Beşiktaş'tan Emre ve Mert Hakan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Sivassporlu Emre Kılıç ve Mert Hakan'la ilgilenmediklerini açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp "Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır" dedi.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş'tan Emre ve Mert Hakan açıklaması

3 büyüklerin transfer listesinde yer alan Emre Kılınç ile Mert Hakan hakkında siyah-beyazlı kulüpten flaş bir açıklama geldi.

Kulüp, iki futbolcunun da transfer listesinde yer almadığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

"Basında yer alan Demir Grup Sivasspor futbolcuları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’ın kulübümüze transferiyle ilgili haberler spekülatif olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iki futbolcunun transferi hiçbir zaman gündemimizde olmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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