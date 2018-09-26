Beşiktaş'tan 'ezdik' diyen Ali Koç'a cevap

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 1-1 biten Beşiktaş derbisinin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

EZDİK BURADA BEŞİKTAŞ'I

Maç sonrası kendisini çağıran taraftarların yanına giden Koç, "Takıma el at başkan" sözlerini duyunca sitemkar bir şekilde "Çok insafsızsınız. Ezdik burada Beşiktaş'ı ezdik. 'Takıma el at' diyorsunuz. Müsaade edin biraz" diye konuştu.

Koç'un, taraftarların takıma yönelik sert eleştirileri üzerine de yanındakilere "Hani sabredeceklerdi" dediği öğrenildi.

Ali Koç: Beşiktaş'ı ezdik - VİDEO

BU NASIL EZMEK?

Ali Koç'un iddialı sözlerine Beşiktaşlılar'dan yanıt gecikmedi. Siyah-beyazlı yönetim, derbide Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı ezmesinin söz konusu olmadığını ifade ederek, "Biz başka maç mı izledik? Rakamlar ortada. Beşiktaş topla oynamada, pas sayısında, korner sayısında, yapılan orta sayısında daha üstündü. Bu nasıl ezmek Ali Başkan!" ifadelerini kullandılar.